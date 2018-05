RIETI - Brahms, Rossini, Mozart, Cohen, Arbeau, De Paul, Carmichael, Berlin, Porter, Hawkins, Ellington, Prima, Verdi, Orff e tanti altri … compositori mille volte omaggiati dalla cura e dalla competenza musicale del professor Nisio, per una volta, saranno essi stessi, con la loro musica, ad omaggiarlo nel concerto di fine anno del Liceo Musicale.



Il professor Nisio, nella sua professione di docente del Liceo Musicale, con la sua eccezionale passione per la musica e il canto ha contaminato alunni e colleghi, trasmettendo quella irriducibile componente d’eternità che nell’arte, nella creatività e soprattutto nella musica, coglie l’animo di ciascuno. Nisio riusciva a coinvolgere tutti, permettendo a chiunque di entrare a contatto con le proprie emozioni, quelle più vere, quelle che appartengono al nostro mondo profondo e più autentico, quello dell’anima. Lo sanno bene gli alunni, le loro famiglie e i docenti che hanno partecipato e assistito ai tanti concerti del Liceo Musicale nei quali Nisio si è esibito, guidando con dedizione e attenzione ai particolari i suoi studenti, capace di equilibrio e compostezza anche in situazioni delicate.



Gli allievi del Liceo Musicale, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale, Gerardina Volpe, il Direttore Amministrativo, Elimene Vulpiani, i docenti, il personale Ata, gli alunni degli altri indirizzi, tutti insieme, accanto ad altri suoi colleghi, ai parenti, agli amici e ai conoscenti di “Alessandro” che vorranno partecipare, potranno ricordare l’amico e collega, prematuramente scomparso il 4 maggio scorso, nel pomeriggio del 24 maggio al Teatro Flavio Vespasiano, alle 18.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018



