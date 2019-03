RIETI - Annullamento per gli spettacoli del 14 e del 17 marzo della stagione concertistica.



Si comunica che gli spettacoli in programma al Foyer del Teatro Flavio Vespasiano, “Viaggio in Europa tra Danza e Poesia” del Duo pianistico Mariarosaria Agresti e Ornella Bucchignani di giovedì 14 marzo alle ore 21 e “Polifonia-ndo a spasso nel tempo” del Coro Polifonico Orpheus di Rieti di domenica 17 marzo alle ore 17, sono stati annullati per motivi di salute dei protagonisti.

