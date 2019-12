© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tante le emozioni domenica 22 dicembre al concerto conclusivo per I Suoni del Natale, rassegna giunta alla XII edizione, nella suggestiva cornice del Santuario Francescano di Fonte Colombo con un pubblico attento che ha gremito la Chiesa. Alle ore 12.00 si è tenuto il secondo dei due appuntamenti previsti per la rassegna, iniziata sabato 21 dicembre a Rocca Sinibalda presso la Chiesa di SS. Agapito e Giustino e conclusa proprio a Fonte Colombo. Ai concerti hanno partecipato il soprano Vanessa Caloisi, i flautisti Sandro Sacco e Emanuele Vespaziani, il chitarrista Paolo Paciucci, la pianista e cembalista Ornella Bucchignani con la partecipazione del giovane flautista Giovanni Forlani.Quest’anno la manifestazione è stata organizzata in continuità con il Festival Francescano “Con Francesco nella Valle” avvenuto lo scorso ottobre, con un programma musicale ricco e vario, sono state eseguite Opere di J. S. Bach, per passare a W. A. Mozart e L. v. Beethoven, ed arrivare a A. Dvorak, insieme a una Fantasia di Natale arrangiata per l’occasione dal M° Massimo Di Vecchio, compositore e direttore d’orchestra, che ha presentato i concerti, il tutto sapientemente collegato dalla direzione artistica del flautista Sandro Sacco. Non c’è altro d’aggiungere se non evidenziare l’alto livello artistico dei concerti organizzati per sostenere la raccolta fondi a supporto della Mensa di Santa Chiara.