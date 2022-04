I concerti del giovedì: a San Giorgio organista e soprano del Duomo di Milano

RIETI - Tornano i concerti del giovedì a San Giorgio con un evento da non perdere: ospiti della rassegna Cantantibus Organis in programma domani alle 18 saranno il maestro Emanuele Carlo Vianelli e la soprano Marta Guassardo. Vianelli dal 2005 è organista titolare del Duomo di Milano, con le sue 15.800 canne, i suoi cinque corpi e le cinque consolles è il più grande d’Italia, il secondo d’Europa ed è iscritto nell’albo d’oro dei quindici organi più grandi al mondo. Guassardo, soprano barocco, direttrice di coro è preparatrice vocale dei Pueri della Cappella Musicale del Duomo di Milano.

Nel programma proposto dai due artisti a San Giorgio le grandi pagine per organo solo di Bach si alterneranno a brani per organo e voce ancora di Bach, Händel, Monteverdi e Vivaldi. L’organo è il “Pinchi-Skrabl” a trasmissione meccanica di ispirazione settecentesca, costruito tra il 2010 e il 2012 per la Fondazione Varrone, protagonista della rassegna Cantatibus organis, promossa dalla stessa Fondazione per offrire agli appassionati valide occasioni di ascolto e per valorizzare il patrimonio organario della città. L’ingresso è libero: non c’è bisogno di prenotazione ma è necessario il green pass rafforzato.