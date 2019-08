© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prosegue con successo il programma degli eventi al Terminillo in occasione di E..state in alta quota. Martedì 13 agosto alle 21.00 nella Sala Auditorium Templum Pacis ci sarà il concerto del Musi’ trio composto da Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Sandro Sacco (Flautista) e Paolo Paniconi (Pianista). Il loro stile rende unico il trio, spaziando dal Classico, attraversando la musica Romantica per arrivare a melodie più contemporanee, in un viaggio intitolato Contemporaneamente, sintesi di un percorso musicale vario e sempre ricco di nuove sonorità.I musicisti del Musi’ trio si sono esibiti in molte città italiane, riscuotendo sempre un sincero consenso da parte di critica e pubblico, partecipando a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Auditorium Ennio Morricone a Tor Vergata, Concerti a Villa Medici e a Palazzo Barberini e molti altri.