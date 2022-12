Rock'n'roll protagonista al Kursaal di Contigliano

RIETI - Proseguono gli appuntamenti musicali proposti sulla scia del Death of Summer Festival. Rock'n'roll protagonista sabato 17 dicembre al Kursaal di Contigliano a partire dalle 19.30 (inizio concerti alle 21.30).



Don't believe in Christmas - rock'n'roll party



sul palco:

Gorilla Pulp (Stoner Rock)

Mad Dogs (Hi-Energy Rock and Roll)

Black Shape (Black Sabbath Tribute)

Il concerto di Natale sarà una festa rock, con le sonorità stoner dei Gorilla Pulp, quartetto viterbese autore di due perle di heavy blues come "Peyote queen" (2016) e "Heavy lips" (2017) e l'energia garage dei Mad Dogs, che porteranno sul palco l'esplosivo "We Are Ready To Testify" (2019), che ha dato grande risalto alla band marchigiana. In apertura i reatini Black Shape prepareranno l'avvento con la giusta atmosfera sabbathiana.



