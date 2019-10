IL PROGRAMMA

RIETI - Cala il sipario sui Concerti d’autunno a San Giorgio, nel capoluogo, con l’ultimo grande atto. Il Concerto di chiusura della fortunata rassegna voluta dalla Fondazione Varrone in collaborazione con il Conservatorio è in programma sabato sera, 12 ottobre, e sarà affidato al Santa Cecilia Wind Ensemble (nella foto) con l’integrale delle opere per strumenti a fiato di Richard Strauss.In programma la Serenata Op.7 in Mi bemolle maggiore e la Sonatina n.2 opera postuma in Mi bemolle maggiore, opere che evidenziano l’influenza di Mozart sull’arte compositiva di Strauss, ma anche l’enorme contributo dello stesso Strauss allo sviluppo della musica per strumenti a fiato. Sul palco di San Giorgio saliranno 16 strumentisti, tra docenti e concertisti del Conservatorio di Santa Cecilia, “eredi” del “Gruppo di Roma”, che a partire dagli anni Settanta si è esibito nelle migliori sale da concerto in Italia e nel mondo vincendo innumerevoli concorsi e realizzando numerose registrazioni discografiche. A dirigere l’ensemble sarà Stefano Mastrangelo, nel 2007 “Eccellenza italiana all’estero” come Ambasciatore della Musica nel Mondo per la sua brillante attività concertistica, attualmente docente in Interpretazione e stile dell’Opera lirica italiana alla Toho Gauken Music University di Tokyo.Si chiude così questa prima rassegna che sotto la direzione della professoressa Cinzia Damiani ha presentato l’attività del Parco della Musica di Villa Battistini in almeno quattro delle sue espressioni musicali, assai diverse tra loro ma tutte di assoluto livello, accolte dal pubblico di San Giorgio con grande calore, come l'applauditissimo concerto del Santa Cecilia Jazz Quintet di sabato scorso. Sabato alle 20,30 il concerto dell’ensemble di fiati. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.