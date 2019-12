Rieti, la Concert Band a San Domenico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sabato pomeriggio, 21 dicembre, alle 18 concerto da non perdere a San Domenico con la Banda Musicale di Rieti in versione Concert Band. In programma non solo classici del Natale ma anche un omaggio allo splendido organo Dom Bedos che domina la chiesa – la canzone di Handel Tochter Zion – e un riferimento al miglior repertorio per banda come Il Canarino di Grupyn.Da non perdere il “cinguettio” del solista, il giovanissimo ottavino Gabriele Pirrotta, e alcune delle più popolari canzoni natalizie eseguite dal tenore Federico Piermarini, un’altra promessa della musica reatina. Di grande suggestione anche il Cantus di Domenico Semeraro per corno e orchestra, affidato al solista Francesco Lucantoni, e i ritmi yiddish del Klezmer Karnival di Philip Spark.In chiusura un classico del Capodanno viennese, Radetzky March di Johann Strauss padre, per chiudere un anno di grandi soddisfazioni per la banda musicale cittadina diretta dal maestro Giancarlo Cecca e augurare il meglio al pubblico degli appassionati. Il concerto rientra nella rassegna La Valle del Primo Presepe. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.