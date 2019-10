© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Linguaggio semplice ma profondo, esempi originali ma credibili, argomenti non comuni ma fortemente attuali. Sono questi alcuni degli elementi che hanno caratterizzato l'incontro formativo organizzato nell'aula magna del Liceo Statale "Elena Principessa di Napoli"di Rieti, nella mattinata dell'11 ottobre, in occasione dell'iniziativa che in questi giorni sta animando la città di Rieti "Con Francesco nella Valle".I temi della diffusione del francescanesimo, delle sue importanti ricadute sul piano culturale e storico e ancor più i numerosi collegamenti con le discipline di Italiano, Storia, Filosofia, Antropologia Culturale, Sociologia, sono aspetti che hanno interessato e coinvolto i tanti studenti delle quarte e quinte classi dei licei presenti all'interno dell'Istituto Magistrale di Rieti.Al centro dell'Intervento è stata posta la figura di Francesco, la sua presenza nel nostro territorio, i principi che hanno ispirato la sua vita, il valore della povertà e del distacco dai beni materiali, del rispetto per la natura e per ogni forma vivente, sono argomenti che hanno fortemente coinvolto i giovani alunni, entusiasti per il messaggio di pace che i frati hanno saputo trasmettere e testimoniare con la loro vita.