“Con Francesco nella Valle... è tempo di gioia”, la Rieti Francescana torna in piazza per 4 giorni

RIETI - É “festival” per la Rieti francescana. Dal 6 al 9 ottobre “é tempo di gioia”La Rieti francescana torna in piazza e nelle strade da giovedì 6 a domenica 9 ottobre con l'evento “Con Francesco nella Valle... è tempo di gioia” é il tema scelto per questa quinta edizione, che vedrà insieme tutte le famiglie francescane del centro Italia e non solo e tanti movimenti e associazioni cattoliche della Diocesi.

«Insieme saremo in piazza per testimoniare la bellezza dell’alleanza tra Cielo e Terra così come la sperimentò Francesco a Greccio con l’invenzione del Presepe» dice Stefania Marinetti, consigliera nazionale dell’Ordine Francescano Secolare e membro della fraternità di Fontecolombo.

«Anche per noi è tempo di gioia, perché nonostante la nuova crisi che stiamo vivendo torniamo ad incontrarci per annunciare la bellezza del messaggio Cristiano attraverso Francesco, continua Marinetti. Nello spirito del Sinodo che anche la Chiesa reatina sta vivendo abbiamo aperto "Con Francesco nella Valle" ad altre realtà del territorio. Saranno con noi Azione Cattolica, Comunità Papa Giovanni XXIII, Focolarini, Istituto Storico Massimo Rinaldi, Pia Unione e Scout, ognuno con la sua proposta e nel suo stile. Questa sarà l’occasione per mostrare il senso più vero del Sinodo che é ascolto reciproco e cammino condiviso».

L'evento, organizzato dall’Ordine Francescano Secolare del Lazio e dalla fraternità ofs di Fonte Colombo, vuole essere una vetrina nazionale della Rieti francescana, rafforzando così la vocazione turistica e per questo ha il sostegno di Chiesa di Rieti, Fondazione Varrone, Comune di Rieti, Provincia e molte altre realtà importanti del territorio si uniranno. Tutti i proventi della manifestazione saranno devoluti alla Mensa di Santa Chiara.

Campo base di "Con Francesco nella Valle" torna ad essere Piazza San Francesco, dove si svolgeranno gran parte degli incontri e degli eventi in programma tra giovedì 6 e domenica 9 ottobre con importanti incursioni in altre parti della città.

La chiesa di San Domenico ospiterà- venerdì alle 21,30 - il concerto del gruppo musicale "Gen Verde". La galleria Le Stelle a Sant’Eusanio ospiterà per tutta la durata del festival la mostra Clarite et pretiose, con le opere di Nunzio Virgilio Paolucci e padre Marcello Bonforte.

Nel pomeriggio di venerdì prenderà il via la staffetta tra Rieti e il santuario di Fonte Colombo dell’Atletica Studentesca Milardi che darà il inizio alla fiaccolata "Una Regola per la Vita", aperta a tutti che dal santuario scenderà a piazza San Francesco in serata.

Venerdì e Sabato sera tornerà nel Chiostro di san Francesco il Pub francescano con convivialità e intrattenimento, sempre Sabato sera, dalle 22, ci sarà l’adorazione notturna nella chiesa di San Rufo.

Domenica a mezzogiorno in piazza San Francesco la messa conclusiva presieduta dal ministro provinciale dei Frati Minori padre Luciano De Giusti. Scopri il programma completo su www.confrancesconellavalle.it