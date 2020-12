RIETI - Stimigliano è il comune più giovane del Reatino. Con una età media di 42,7 anni il comune sabino conferma il primo posto già conquistato lo scorso anno in base ai dati statistici diffusi da Comuni-Italiani.it. Tra le 5 province del Lazio, Rieti è quella con l’età media della popolazione residente più alta (46,3 anni). In controtendenza al dato provinciale - riferito allo scorso anno - c’è quello di Stimigliano che con una età media dei propri residenti di 42,7 anni, è il Comune più giovane del Reatino. Un dato non casuale secondo il sindaco, Franco Gilardi. «Questo primato - spiega Gilardi - si è raggiunto, anche grazie alle infrastrutture, al casello autostradale e alla stazione ferroviaria che garantiscono buoni collegamenti, anche con Roma in meno di un’ora. Sono aspetti che le famiglie giovani che lavorano e scelgono la Sabina per abitare, considerano. Inoltre abbiamo saputo preservare un ambente tipico della Sabina e pertanto possiamo definirci oltre che giovani anche attraenti per natura». Pozzaglia Sabina presenta, invece, l’età media dei residenti più alta, 58,4 anni.

A livello regionale, Marcetelli è il comune con meno abitanti (70), Collegiove è il comune con la più alta percentuale di cittadini stranieri (29,3%). Amatrice è il comune con la maggiore altitudine massima (2.458 mslm). Monte San Giovanni in Sabina (a pari merito con Sant’Ambrogio sul Garigliano e Villa San Giovanni in Tuscia) è il comune con il nome più lungo (28 caratteri compresi gli spazi). A livello provinciale, Rieti è la realtà col più esteso territorio comunale (206,52 kmq) mentre Fara in Sabina la più densamente popolata con 251,8 abitanti/kmq. Cantalice è il comune con la maggiore escursione altimetrica (1.799 m). Rieti è il comune con reddito medio pro capite più alto (€ 14.597), Marcetelli quello col più basso (€ 8.076). Riguardo i soli 4 comuni con popolazione oltre i 5mila abitanti, Rieti (circa 48mila), Fara in Sabina (circa 14mila), Cittaducale (circa 6.800) e Poggio Mirteto (circa 6.400), i dati indicano che Rieti è il comune con l’età media più alta (45,8) mentre Fara è quello con l’età media più bassa (43,1); Fara in Sabina è anche il comune con il più alto tasso di Natalità (8,9) Rieti è quello col tasso più basso (5,8); Cittaducale è il comune con la più alta percentuale di coniugati (49,6%) e quello con la più bassa percentuale di divorziati (1,4%) mentre Poggio Mirteto, viceversa, è il comune col minor numero di coniugati (48,5%) e quello con la più alta percentuale di divorziati (3,1%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA