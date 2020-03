RIETI - Da Accumoli a Varco Sabino, ecco quanto andrà a ciascuno dei 73 Comuni del Reatino, delle risorse stanziate dal governo per far fronte all’emergenza coronavirus e aiutare chi è in difficoltà economica. Lo stanziamento deciso dal governo di 400 milioni da spendere in buoni spesa (gestito dalla Protezione civile) viene erogato in quota parte ad ognuno dei circa 8 mila Comuni italiani i quali, a loro volta, distribuiranno buoni spesa o generi alimentari e di prima necessità a chi ne abbia bisogno. Queste risorse saranno a disposizione dei Comuni a stretto giro come prevede la versione definitiva dell’ordinanza della Protezione civile, che fissa anche i criteri di ripartizione delle risorse.



I criteri

L’80 per cento del fondo per complessivi 320 milioni di euro, è ripartito in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune (con il contributo minimo spettante che non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600).

L’altro 20 per cento (per complessivi euro 80 milioni) si concentrerà nelle zone più povere in base al parametro della distanza fra il reddito pro capite del Comune e quello medio nazionale.



In questo modo i sindaci potranno fronteggiare l’emergenza coronavirus gestendo queste risorse che si tramutano in buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità negli esercizi commerciali. Ciascun Comune, renderà noti sulle pagine e sui siti istituzionali gli esercizi commerciali nei quali sarà possibile spendere i buoni spesa.

I contributi

Ecco, Comune per Comune, in ordine alfabetico, quanto ammonta il totale in euro che riceverà ciascun ente:



Accumoli 5.294,96

Amatrice 19.193,63

Antrodoco 14.733,76

Ascrea 1.880.51

Belmonte in Sabina 4.924,71

Borbona 4.275,84

Borgo Velino 6.559,82

Borgorose 34.625,33

Cantalice 19.449,91

Cantalupo in Sabina 13.485,50

Casaprota 5.423,77

Casperia 8.605,96

Castel di Tora 2.100,40

Castel Sant'Angelo 9.923,05

Castelnuovo di Farfa 7.380,98

Cittaducale 42.353,11

Cittareale 3.204,07

Collalto Sabino 2.817,81

Colle di Tora 2.852,70

Collegiove 980,63

Collevecchio 12.761,04

Colli sul Velino 4.127,62

Concerviano 2.048,06

Configni 4.014,92

Contigliano 27.678,19

Cottanello 3.716,61

Fara in Sabina 103.870,46

Fiamignano 9.218,02

Forano 26.996,11

Frasso Sabino 5.473,44

Greccio 10.759,09

Labro 2.798,22

Leonessa 17.257,97

Longone Sabino 4.310,40

Magliano Sabina 28.538,57

Marcetelli 600,00

Micigliano 1.088,66

Mompeo 3.818,15

Montasola 2.993,30

Monte San Giovanni in Sabina 4.480,56

Montebuono 6.593,24

Monteleone Sabino 8.670,95

Montenero Sabino 2.115,10

Montopoli di Sabina 29.427,86

Morro Reatino 2.574,07

Nespolo 1.375,27

Orvinio 2.781,31

Paganico Sabino 1.230,72

Pescorocchiano 15.694,39

Petrella Salto 8.021,44

Poggio Bustone 15.810,24

Poggio Catino 9.312,00

Poggio Mirteto 46.494,83

Poggio Moiano 20.382,70

Poggio Nativo 19.833,99

Poggio San Lorenzo 3.686,45

Posta 5.279,06

Pozzaglia Sabina 2.382,21

Rieti 264.398,53

Rivodutri 8.238,62

Rocca Sinibalda 5.596,99

Roccantica 4.172,10

Salisano 4.485,80

Scandriglia 24.163,38

Selci 8.434,21

Stimigliano 19.178,35

Tarano 11.968,54

Toffia 7.889,12

Torri in Sabina 9.204,74

Torricella in Sabina 9.952,16

Turania 1.796,88

Vacone 1.771,65

Varco Sabino 1.219,41

