Rieti, iniziato il taglio delle siepi e lo sfalcio dell’erba sulle strade dei Comuni della IV Comunità Montana Sabina

RIETI - Iniziato il taglio delle siepi e lo sfalcio dell’erba sulle strade dei Comuni che fanno capo alla IV Comunità Montana Sabina. Sarà l’ente montano mirtense che si farà carico dei costi e delle opere sul territorio dei 12 Comuni che fanno parte della Comunità Montana. Ad annunciarlo è il commissario dell’ente, Stefano Petrocchi, il quale ricorda che il taglio di siepi ed erba, viene effettuato sulle strade individuate dai rispettivi Comuni che con propria ordinanza regolano le operazioni.

L'intervento

L’intervento che arriva a sostegno degli enti, dopo che agli stessi l’ente montano aveva distribuito oltre 10 mila mascherine in piena emergenza Covid per supportare ed aiutare anche economicamente i Comuni, mira a sgravare i vari enti dei costi edell’incombenza dell’operazione.

Sicurezza e prevenzione

«Una operazione necessaria quella del taglio siepi e sfalcio erba in questo particolare periodo – spiega il commissario della Comunità Montana Sabina, Stefano Petrocchi- dove, tra strade vicinali e comunali, occorre mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, oltre che tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica, pregiudicando la visibilità per la circolazione e creando intralcio e danneggiamenti ai mezzi ingombranti. Oltretutto tenere siepi ed erba tagliate e curate serve ai fini della sicurezza e a prevenire inneschi di incendi in questo particolare periodo nel quale sia avvicina la stagione calde e dunque più a rischio. Quindi necessaria la buona pratica anche ai fini della prevenzione oltre che fattore estetico per i nostri territori».

I Comuni interessati nei quali si stanno effettuando gli interventi sono: Poggio Mirteto, Poggio Catino, Roccantica, Salisano, Montasola, Mompeo, Montebuono, Casperia, Torri in Sabina, Vacone, Configni e Cottanello.

