RIETI - Rischio concreto di uno stop per la macchina comunale di Rieti: Maria Grazia Marcucci, dirigente del Settore Finanziario, e il comandante della Polizia Municipale, Massimo Belli, potrebbero essere costretti a lasciare l’incarico da un giorno all’altro. Il loro contratto, secondo il Ministero dell’Interno, va considerato «risolto di diritto», avendo il Comune di Rieti chiuso il bilancio 2017 in una condizione di «deficitarietà strutturale».



