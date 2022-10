Aggiornamento software e migrazione, alcuni uffici comunali chiusi: ecco le date

RIETI - Il Settore II – Uffici demografici, comunica che nei giorni di giovedì 3, venerdì 4 e lunedì 7 novembre 2022 gli Uffici dell’Anagrafe, dello Stato Civile e dell’Elettorale resteranno chiusi al pubblico per aggiornamento dei software. La chiusura riguarderà lo sportello per il rilascio delle carte d’identità e dei certificati, le altre strutture dell’Anagrafe (ufficio cambi di residenza e di abitazione, Aire, ecc.), lo sportello per il rilascio delle tessere elettorali e lo Stato Civile. L’interruzione del ricevimento del pubblico nei giorni in questione si è resa necessaria per perfezionare la migrazione dei dati dal sistema attuale al nuovo software dei Servizi demografici e per consentire agli Ufficiali d’Anagrafe e di Stato Civile ed al Responsabile dell’Ufficio Elettorale di adempiere alle operazioni necessarie per la gestione delle pratiche sul nuovo programma. Saranno operativi unicamente i servizi essenziali, vale a dire le denunce di morte e di nascita. Gli uffici dei servizi demografici del Comune di Rieti riapriranno regolarmente l’8 novembre.