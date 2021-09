“Restiamo insieme”, positiva esperienza del nuovo progetto dei Servizi Sociali del Comune di Rieti

Sabato 11 Settembre 2021, 12:58

RIETI - E’ in corso dal 10 agosto, e proseguirà fino alla metà del mese di settembre, il nuovo progetto dell’assessore ai Servizi Sociali,Giovanna Palomba, dedicato a giovani disabili adulti, denominato “Restiamo insieme”, presso lo “Spazio per la Famiglia” nel quartiere di Quattro Strade.

Alla proposta di collaborazione inoltrata dall’Assessorato, hanno aderito tre associazioni – Autismo Lazio, Il Guazzabuglio e L’albero delle farfalle – che, ogni mercoledì e venerdì, offrono a circa 10 ragazzi una serie di attività ludico-ricreative, particolarmente apprezzate dai partecipanti e dalle famiglie. Hanno altresì offerto la disponibilità ad inserirsi privati ed imprenditori. Dalla fotografia con Fotoflasch di Massimo Renzi alla cucina con Fabrizia Ventura, passando per la musica e il canto con Monica Cherubini, il ballo e gli incontri con altre realtà associative, come quelle dei Boyscout e dell’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo, i ragazzi hanno la possibilità di vivere un’esperienza inclusiva e emotivamente significativa.

«Possiamo dire che il progetto ha già centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati – spiega l’assessore Giovanna Palomba – E’ emozionante vedere la risposta dei ragazzi nelle tante e variegate attività che vengono proposte e, alla luce anche di questa positiva esperienza, cercheremo di dare continuità e di rafforzare il progetto. Auspico che altri privati ed Associazioni vogliano contribuire a rafforzare il progetto e, spero, a fare in modo che prosegua. La rete solidale e di servizi sociali nella nostra Città è sempre più forte e questo a beneficio innanzitutto dei più fragili».