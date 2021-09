Angelucci: «A Campoloniano genitori senza pulmino per i propri figli senza preavviso dal Comune»

Lunedì 13 Settembre 2021, 18:44

RIETI - «Sgradevole sorpresa oggi, per tanti genitori che a Campoloniano si sono ritrovati senza pulmino per i propri figli in uscita alle 13:50», inzia così la nota del consigliere comunale Alessio Angelucci.



«Senza nessun preavviso, il Comune e i servizi sociali, hanno tagliato questa corsa, mettendo in grande difficoltà intere Famiglie».



«Tante belle parole sulla Scuola, che non trovano mai reale riscontro nelle azioni messe in campo. Ancora una volta questa amministrazione crea problemi invece di risolverli».



«Chiedo una immediata soluzione e magari anche le scuse ai cittadini».