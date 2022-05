RIETI - Il Comune di Rieti comunica che domani, mercoledì 18 maggio, alle 11 è convocata in pubblica adunanza la Commissione elettorale comunale per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per domenica 12 giugno.

L’avviso è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti al seguente link:

https://rieti-albo.palgpi.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=145924&page=1