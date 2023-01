Rieti, maltempo: appello del Comune alla massima precauzione

RIETI - Maltempo: raccomandazioni delle Istituzioni per le aree potenzialmente interessate dagli allagamenti.

"In relazione al perdurare della situazione di maltempo - spiega il Comune di Rieti in una nota - che sta interessando il territorio reatino, con particolare riferimento alle condizioni di piena del Fiume Velino, a seguito della riunione di coordinamento tenuta nel pomeriggio in Prefettura, l’Amministrazione comunale di Rieti, in accordo con il Consorzio di Bonifica e la Regione Lazio – Area Bacini idrografici e vigilanza - per le aree al momento individuate come più vulnerabili (nello specifico il quartiere di Chiesa Nuova, via Pratolungo, zona Basso Cottano, zona Cinque Santi, zona via Comunali – via Capannelle, zona Settecamini-Procoio) comunica, a scopo precauzionale, le seguenti raccomandazioni:

- evitare di dimorare nei locali seminterrati e piani terra. Conseguentemente si invita la popolazione a soggiornare per la notte nei piani alti.

- comunicare prontamente al Centro Operativo Comunale di Rieti – 0746287215 e 3358351541 - situazioni di grave fragilità all’interno dei nuclei familiari (quali a titolo esemplificativo disabilità, invalidità gravi e anziani soli). Ciò al fine di poter prevedere supporti nel trasferimento in caso di allagamenti che potrebbero compromettere la viabilità e/o determinare interruzioni temporanee alla fornitura di energia elettrica.

- percorrere con cautela la viabilità potenzialmente interessata da fenomeni di allagamento.

- per le aziende agricole zootecniche ricomprese nelle aree sopra indicate si raccomanda di prestare attenzione e segnalare tempestivamente al Centro Operativo Comunale eventuali situazioni di criticità.

Il Centro Operativo Comunale continua, nel frattempo, gli interventi e il monitoraggio del fiume Velino e di tutte le zone interessate attraverso 6 squadre di Protezione Civile oltre alle pattuglie della Polizia Locale. In campo anche il personale di Asm, del Magazzino comunale e del Consorzio di Bonifica".