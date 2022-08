Piano manutenzione e pulizia a rotazione sul territorio: questa settimana Castelfranco, Piani S. Elia e Lisciano

RIETI - Dopo le prime due settimane dedicate a Chiesa Nuova e a Terminillo, da oggi, 8 agosto, il piano di manutenzione, decoro e pulizia a rotazione nelle varie aree del territorio comunale si concentrerà sulle frazioni di Castelfranco, Cerchiara, Piani S. Elia e Lisciano.

Così come nelle settimane precedenti saranno in azione gli addetti del magazzino comunale, gli operatori ASM, ditte incaricate e Polizia Locale. Si provvederà allo sfalcio dell’erba, alla pulizia generale e alla ricognizione e verifica di attività di manutenzione che possono essere programmate e realizzate già nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

«Proseguiamo nelle attività a rotazione tra quartieri e frazioni – dichiarano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore alla manutenzione, al decoro e alle frazioni Fabio Nobili – In questa settimana ci concentriamo su importanti frazioni che nei prossimi giorni ospiteranno tradizionali festeggiamenti e iniziative estive in grado di richiamare significative presenze di reatini e di turisti che tornano a trascorrere qualche giorno di relax a Rieti. Ringraziamo tutti gli operatori che stanno mettendo in campo impegno e dedizione nelle attività in corso».