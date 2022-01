Firmato protocollo d'intesa fra il Comune di Rieti e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

RIETI - Avviare azioni sinergiche per il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità diversa dal dichiarato, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, anche di natura penale, a tutela delle imprese e del consumatore finale.

Questo l’obiettivo del Protocollo di Intesa firmato oggi a Rieti da Davide Miggiano, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio e l’Abruzzo, e da Antonio Cicchetti, Sindaco di Rieti.

Il Protocollo rappresenta solo il primo passo verso una continua e reciproca collaborazione fra la Polizia Locale del Comune di Rieti e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Viterbo – Sezione Operativa di Rieti, con sede a Cittaducale.

La sinergia tra le due realtà sarà finalizzata alla realizzazione di azioni congiunte in tema di vigilanza sul mercato, sulle attività commerciali, nella lotta alla contraffazione e per la tutela del Made in Italy.

«La lotta alla contraffazione è la prima forma di protezione dell’economia del Paese, del territorio e della salute pubblica. – afferma il Direttore Miggiano- Le azioni di presidio del territorio forniscono quindi un reale supporto a tutte quelle imprese che, onestamente, si pongono sul mercato, forti dei propri mezzi e nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e della libertà di commercio.Il contrasto alla contraffazione costituirà, anche nel 2022, un punto di assoluta evidenza strategica per l’Agenzia, con il fine ultimo della difesa del cittadino-consumatore e la tutela del cittadino-imprenditore».

«Esprimo grande soddisfazione per questa collaborazione che avviamo con l’Agenzia della Dogane, recependo le sollecitazioni di molte attività economiche e imprenditoriali del territorio spesso minacciate dal fenomeno della contraffazione – dichiara il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti – Con le azioni che metteremo in campo andremo anche a scongiurare, quanto più possibile, eventuali rischi per i consumatori. Ringrazio il corpo della Polizia Locale, che quasi sempre al riparo dai riflettori opera in un vasto raggio di azione fino ad arrivare all’importante protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».