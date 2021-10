Programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore: online l’avviso del Comune di Rieti

Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:09

RIETI - Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed ai Lavori Pubblici Antonio Emili l'Amministrazione Cicchetti ha pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ente il bando propedeutico all'elaborazione ed all'approvazione del nuovo Programma pluriennale di attuazione del Piano regolatore del Comune di Rieti, valido per il quinquennio compreso tra il 2022 ed il 2027.

Per effetto di tale iniziativa nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del Bando, secondo le modalità specificate dall'atto pubblicato sull'Albo pretorio, sul sito del Comune e presso gli uffici del IV settore dell'Ente cittadini, Enti, imprese ed Associazioni avranno facoltà di manifestare l'interesse a valorizzare i terreni di loro proprietà ed a presentare i piani attuativi del Piano regolatore in conformità alle previsioni dettate da tale strumento di pianificazione generale.

«In tal modo – commenta l’assessore Antonio Emili - offriamo ai cittadini la possibilità di esercitare i diritti contemplati dal nostro Piano regolatore, conservando intatta tale facoltà in capo ai proprietari delle aree già inserite nel vecchio programma pluriennale di attuazione del P.r.g. ed estendendone l'opportunità anche a beneficio dei soggetti ingiustamente esclusi dalle decisioni assunte dalla passata Amministrazione. Al contempo, attraverso il varo del nuovo programma di attuazione del Piano regolatore, incrementiamo lo sforzo teso a seminare i presupposti utili allo sviluppo del nostro territorio urbano, inquadrando la trasformazione del capoluogo nel processo già avviato per promuovere il rispetto dell'ambiente, la mobilità sostenibile, la crescita delle attività produttive, la rigenerazione urbana dei luoghi in degrado e l'attivazione dei servizi funzionali alla all'innovazione della città di Rieti».