Rieti, il Pd contro la Lega: «Poltronari»

RIETI - «Un accordo di poltrone»: così il Pd bolla l’accordo tra il sindaco Cicchetti e la Lega raggiunto nella serata di ieri, che prevede l’ingresso in giunta di Onorina Domeniconi e l’appoggio a Mariano Calisse alle Provinciali del 31 ottobre.



«Finalmente si sono accordati. Per chi sosteneva che non era un problema di postazioni e di assessorati, di poltrone per capirci , è rimasto deluso. La Lega e Cicchetti si mettono d'accordo e come accadeva nel passato si spartiscono la città per andare avanti negli anni rimasti della consiliatura e per fare quadrato per le imminenti elezioni provinciali. Il gruppo consiliare del Pd, che non ha mai fatto differenze tra Lega e centrodestra, non è affatto sorpreso da questa nuova cordata costituita in barba ai cittadini di Rieti che restano gli unici a subire un governo inutile e dannoso per la città».