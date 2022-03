Al via la ripavimentazione delle strade, il Comune inizia dal Lungovelino Don Giovanni Olivieri

RIETI - In data odierna l’Amministrazione comunale di Rieti ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse stradale del Lungovelino Don Giovanni Olivieri. L’opera è parte di un più vasto programma di intervento che prevede l’investimento complessivo di 370 mila euro nell’opera di ripavimentazione delle strade del Capoluogo, delle periferie e del comprensorio del Terminillo.

«Al contempo, grazie ai finanziamenti ottenuti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, ci accingiamo ad approvare un ulteriore progetto di ripavimentazione delle strade reatine per un ammontare complessivo di circa 500 mila euro – spiegano l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Emili, e il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti - In tal modo eleviamo sino a 3 milioni di euro il volume complessivo delle risorse che abbiamo inteso destinare, dal 2017 ad oggi, al ripristino delle condizioni in cui versa la rete stradale reatina. Un segno evidente della capacità di progettazione dimostrata dai tecnici del Comune di Rieti ed anche della volontà di rimediare alle buche ereditate dal passato, investendo nel decoro e nella sicurezza delle vie sulle quali si svolge la vita dei cittadini».