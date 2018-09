di Alessandra Lancia

RIETI - Il pasticciaccio delle indennità gonfiate degli amministratori comunali – cacciato dalla porta del consiglio comunale – rientra dalla finestra, aperta da Memmo Mareri (Pd). “Vorrei capire perché oggi (giovedì, ndr) non discutiamo la delibera da 430 mila euro relativa al recupero delle somme percepite illegittimamente dagli amministratori – attacca il consigliere dem – Ne avevamo discusso in commissione, ma poi i capigruppo l'hanno depennata. Non vorrei essere complice di una...