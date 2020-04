© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili, la giunta Cicchetti ha approvato il progetto definitivo per la sistemazione idraulica del Fosso del Cantaro. L’intervento prevede un investimento di 1.200.000 euro ed è interamente finanziato con le risorse proprie del programma Pos – Fesr approvato dalla Regione Lazio per il periodo compreso tra il 2014 ed il 2020.«In attuazione del progetto varato dalla Giunta Cicchetti verranno posti in essere lavori di regimentazione delle acque del fosso del Cantaro, in maniera tale da preservare le aree limitrofe dal rischio esondazione, da declassare il rischio idraulico di tali porzioni di territorio cittadino e da consentirne l’edificabilità nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore generale della città di Rieti – dichiara l’assessore Antonio Emili - Con l’approvazione del progetto definitivo relativo alla sistemazione idraulica del Fosso del Cantaro, dunque, l’Amministrazione comunale compie un altro significativo progresso nell’opera tesa alla messa in sicurezza del territorio locale, in esito alla quale aumenteranno anche le possibilità di investimento nel campo dell’attività edilizia e con esse le occasioni di rilancio economico ed occupazionale della città di Rieti».