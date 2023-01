Manifestazioni dell’Epifania, successo in Piazza Vittorio Emanuele II e all’Auditorium Santa Scolastica

RIETI - L’assessore al Turismo del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli, e l’assessore al Centro storico e alla Valorizzazione dell’identità locale, Giovanni Rositani, ringraziano la Città «per la straordinaria partecipazione alle iniziative organizzate in occasione della festa dell’Epifania».

«La partecipazione popolare nel pomeriggio di Piazza Vittorio Emanuele II, e la soddisfazione registrata tra i cittadini e i turisti, è andata anche oltre le aspettative. Allo stesso modo un grande successo si è registrato per l’iniziativa congiunta tra Rotary Club Rieti e Comune di Rieti – Assessorato alle politiche sociali di Giovanna Palomba – per l’evento dedicato alla consegna di buoni dono, offerti dal Rotary, ai bambini delle famiglie in condizioni di fragilità economica».

«Una risposta che incoraggia a proseguire lungo il percorso di rivitalizzazione del centro storico e di organizzazione di eventi e iniziative per la promozione della Città».