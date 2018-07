CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Dissesto «pilotato»: di questo si parla sempre più frequentemente nelle segrete stanze dove si lavora ai conti comunali, con quel «pilotato» che dovrebbe servire ad indorare una pillola – la dichiarazione di dissesto, appunto – che d’oro non è. Non lo è sul piano economico-finanziario, per gli scenari che apre dopo sei faticosissimi anni di risanamento, e neppure sul piano politico, perché significherebbe ammettere che il buco circoscritto dal centrosinistra dopo il...