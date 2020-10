RIETI - Il problema della mancata nomina del responsabile per la protezione dati era stato sollevato da questo giornale prima dell’attacco hacker al sistema informatico di Palazzo di città, a inizio settembre. Più volte sulla vicenda era stata interpellata l’assessore all’Innovazione tecnologica, Emiliana Guadagnoli, senza ricevere però nessuna risposta. Ora si apprende dall’albo pretorio dell’ente che il sindaco Antonio Cicchetti, con propria ordinanza del 13 ottobre, ha nominato il signor Giuliano Pallotto «responsabile per la protezione dei dati di questo Comune». La figura, prevista dal nuovo regolamento europeo, è obbligatoria per tutti gli enti pubblici. Dal decreto si apprende che fino al 2019 il responsabile era Massimo Belli, l’ex comandate della Polizia municipale, «che dal 19 marzo non presta più servizio presso il Comune e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione». È trascorso più di un anno e mezzo da quando Belli non è più in servizio. E nel frattempo c’è stato anche un attacco di pirateria informatica. Ma come si dice: meglio tardi che mai. Tra i compiti del neoresponsabile ci sono informare e fornire consulenza agli uffici comunali sugli obblighi derivanti dal regolamento europeo sulla protezione dati. E sorvegliarne l’osservanza. «Fornire se richiesto un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati». Non solo, anche cooperare con il Garante della privacy. Nel frattempo, l’intero servizio è stato dato in gestione - nei giorni scorsi - alla società cooperativa Unica di Rieti, che ha individuato in Pallotto il responsabile del trattamento dati. Tra le varie mansioni assegnati alla società cooperativa, c’è anche quello di elaborare «procedure finalizzate anche alla verifica delle attività di protezione e conservazione dei dati».

La città di Rieti risultava tra i sei comuni del Lazio (gli altri sono Cassino, Cerveteri, Fonte Nuova, Grottaferrata, Nettuno) che non avevano ancora provveduto alla nomina del data protection office. Ed era l’unico capoluogo di provincia a non averlo fatto. Con la nomina del nuovo responsabile della protezione dati, l’ente di piazza Vittorio Emanuele II sana una situazione che andava avanti da più di un anno e mezzo.

