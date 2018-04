CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Ospedale e dintorni, il Consorzio Industriale pone e dispone, il Comune di Rieti è un anno che non si presenta alle assemblee dei soci. A fare tana alla Giunta Cicchetti è il M5S “filo-Rando”, che dopo aver chiesto carte e chiarezza sull’operazione parcheggio a pagamento del de Lellis ora chiede al Comune di uscire dall'Asi. «E’ da maggio 2017 che il Comune sta rinunciando a prendere decisioni in seno al Consorzio su questioni come i bilanci, il piano regolatore, l’ospedale, il...