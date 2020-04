RIETI - Il presidente del consiglio comunale, Giuliano Sanesi, ha convocato una riunione dei capigruppo di tutte le forze politiche che siedono in consiglio per il 16 aprile.



«La Lega reatina - afferma il capogruppo Maurizio Ramacogi - è estremamente soddisfatta di questa decisione e ringrazia il Presidente del consiglio per essersi mosso in questa direzione; un incontro di tutte le parti politiche sarà sicuramente un'ottima occasione di analisi, confronto e collaborazione per affrontare al meglio l'epidemia e le conseguenze che sta provocando nel tessuto sociale ed economico nel comune di Rieti. La Lega anzi auspica che queste riunioni possano diventare un appuntamento fisso con cadenza settimanale, in modo che tutte le forze politiche in campo siano coinvolte nella gestione di questa difficile fase». © RIPRODUZIONE RISERVATA