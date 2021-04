Mobilità elettrica: a Rieti 15 colonnine di ricarica EnelX già funzionanti

RIETI - Continua il cammino della Città di Rieti verso la mobilità sostenibile. Ad oggi, infatti, il Capoluogo è arrivato a disporre di 15 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici già in funzione, grazie alla convenzione sottoscritta tra il Comune e la società EnelX che ha curato l’investimento. 15 sono le colonnine attualmente in funzione, presenti nei seguenti luoghi: Via Borsellino incrocio via degli Elci, Via Tancia incrocio Via Sacchetti Sassetti, Via Comotti – Largo De Santis, Via De Felice, Via Pollastrini, Via Lisciano incrocio via Marche, Viale de Juliis, Viale Maraini – Parco degli Alpini, Piazzale Fusacchia Fusati, Piazza della Repubblica, Porta d’Arce – Piazza del Suffragio, Piazza Tevere – edicola, Piazza Risorgimento –Via Vaccarezza, Piazzale Angelucci, via Mercatanti, Viale Fassini. A breve verranno messe in funzione altre 5 colonnine, già installate nei seguenti luoghi: Viale Matteucci –Mc Donald's, Via Lisciano incrocio Via Marche, Via M.C. Dentato, Piazzale Don Giovanni Olivieri, Via Vazia, Pian de Valli Terminillo.

«La mobilità elettrica è ormai una realtà e lo sarà sempre di più nei prossimi anni – spiega l’assessore all’Innovazione Tecnologica del Comune di Rieti, Emiliana Guadagnoli – Intendiamo proseguire sul percorso della mobilità sostenibile e dell’innovazione green che è una delle sfide alle quali siamo chiamati come Paese ma anche come territorio, per offrire servizi ai cittadini ma anche ai turisti che devono trovare una Città al passo con i tempi e convinta di poter competere anche nelle sfide green tipiche del periodo storico in cui viviamo. Ulteriori postazioni di ricarica, che si aggiungeranno alle attuali 20, verranno installate nei prossimi mesi».

