di Alessandra Lancia

RIETI - Passa a maggioranza il bilancio di previsione 2018, un bilancio di assoluta emergenza, stretto tra la necessità di recuperare entrate (tributarie e non) e di definire con certezza la massa debitoria del Comune, che a sei anni dall’avvio del processo di risanamento evidentemente non è ancora chiara.



Ma è un bilancio a capitoli zero o poco più, e appeso alla rimodulazione del piano di rientro, occasione già mancata in autunno e che ora l’assessore Sonia Cascioli promette di centrare con la nuova finestra aperta dal governo. La Cascioli punta poi il dito su due manovre fatte negli anni dalla giunta Petrangeli che avrebbero falsato i bilanci e aumentato il debito invece di abbatterlo.



Pochi i progetti illustrati con Formichetti che punta sul rilancio di cultura e turismo, mentre l’assessore all’Urbanistica Emili sul recupero del vecchio ospedale e del mercato coperto. Bocciatura dalla minoranza. «Il vostro non è un dup ma un dop, un documento onirico di opere pubbliche», l’affondo di Carlo Ubertini del Psi.



TUTTI I PARTICOLARI NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI

IN EDICOLA VENERDI' 27 APRILE



Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA