RIETI - Indubbiamente una grana per il Comune di Rieti e, nello stesso tempo, un nodo da sciogliere al più presto nell’interesse dei cittadini. L’autovelox (tecnicamente illegittimo secondo il Codice della strada) posizionato lungo via Oreste Di Fazio (foto in altro a destra) continua intanto a mietere «vittime» e sanzioni. E cresce lo sfogo di numerosi cittadini che, pur essendo a conoscenza che un ricorso opportunamente motivato otterrebbe l’accoglimento con annullamento del verbale elevato, come...