Accordo Auser-Comune di Rieti, nasce sportello di sostegno ad anziani e persone in difficoltà

Martedì 21 Settembre 2021, 14:34

RIETI - Grazie all’iniziativa dell’assessorato ai Servizi Sociali guidato da Giovanna Palomba, il Comune di Rieti ha sottoscritto una convenzione con l’associazione Auser Rieti (Autogestione Servizi, Onlus avente finalità assistenziali) per affiancare cittadini, specialmente anziani o in difficoltà, al fine di velocizzare il rilascio di appuntamenti per i servizi del Settore Anagrafe – Carta Identità Elettronica, con accesso all’Agenda Cie presente sulla pagina web istituzionale del Ministero dell’Interno.

La sperimentazione dell’importante progetto prevede la presenza di 4 ragazzi impegnati nel servizio civile in Auser, presso uno Sportello appositamente allestito al piano terra del Palazzo Comunale – in Piazza Vittorio Emanuele II – nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12.

«Il progetto denominato “Sostegno tra generazioni” – spiega l’assessore Giovanna Palomba - grazie alle competenze informatiche dei ragazzi del servizio civile, permetterà di supportare ed accompagnare cittadini anziani e persone in difficoltà nell’espletamento delle operazioni, in particolare quelle legate all’accesso all’Agenda Cie del Ministero».

Il nuovo servizio entrerà in funzione in via sperimentale a partire dalla prima settimana di ottobre.