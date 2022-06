Venerdì 24 Giugno 2022, 00:10

RIETI - A Rieti impazza il toto-assessori. Si racconta che il sindaco Daniele Sinibaldi avrebbe uno schema sottomano con tutte le caselle da riempire. Un puzzle dove, se metti un pezzo, rischi di perderne, o meglio, scontentarne un altro. Con i partiti del centrodestra, tutti impegnati a cercare di trovare una quadra. E anche quello che doveva essere il rebus più facile da risolvere, ossia le quote rosa, sembra si stia complicando. Le quattro caselle dovrebbero essere occupate da Claudia Chiarinelli (Fratelli d’Italia), Giovanna Palomba (Forza Italia), Chiara Mestichelli (Agire) e Giorgia Broccoletti (Lega). Ma proprio su quest’ultima figura sarebbe sorto qualche dubbio, dovuto più che altro alla giovane età e alla mancanza di esperienza amministrativa della più votata della Lega. Si sarebbe così alla ricerca di un’altra donna da mettere al suo posto.

La carta Rosati. E fatta la cernita ecco che rispunta il nome dell’ex delegata alla Scuola, Letizia Rosati. La capolista della lista civica #Iocisto è rimasta fuori dal consiglio comunale, lasciando il posto all’ex assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, Antonio Emili.

Urbanistica andrà da sola. E già gira voce che il nuovo inquilino di Palazzo di città potrebbe spacchettare questo assessorato per piazzarci due esponenti della sua coalizione. Una delle due deleghe potrebbe andare a Giovanni Rositani, il record-man della lista Fratelli d’Italia. Insomma, la coperta sarebbe un po’ corta. Se si tira da una parte, si accorcia dall’altra. Un vero rompicapo per il sindaco Sinibaldi, il quale potrebbe non solo seguire lo schema di chi ha preso più voti in consiglio (si parla di un assessorato ogni due consiglieri), ma puntare anche sulle competenze che ha disposizione.

È il caso dell’assessorato al Bilancio, il più importante dato che deve far quadrare i conti dell’ente. Qui i nomi che si fanno sono soprattutto due: quello del meloniano Tonino Tosoni, attuale vicedirettore della ragioneria dello Stato, e quello del commercialista Giovanni Grillo. Quest’ultimo potrebbe entrare in quota Lega proprio al posto della Broccoletti. E a quel punto il rientro di Letizia Rosati potrebbe concretizzarsi.

Il nodo presidenza. Ma oltre alla vicenda delle quote rosa sul tappeto ci sarebbe anche il nodo Fabio Nobili. A quanto si apprende, l’esponente forzista – il più votato in assoluto il 12 giugno scorso – vorrebbe soprattutto la presidenza del consiglio comunale, una casella che gli permetterebbe di avere un ruolo anche in Provincia, dove attualmente è vicepresidente con delega alla viabilità. La situazione sarebbe addirittura finita sul tavolo della dirigenza regionale di Forza Italia. E come nel gioco dell’oca si ritorna al punto di partenza. Vedremo.