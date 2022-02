Rieti, Comune e Asm donano alla Caritas le biciclette abbandonate sotto le mura

RIETI - Comune di Rieti e Asm donano alla Caritas le biciclette abbandonate sotto le mura.

Nella giornata di mercoledì 2 febbraio, alcuni incivili hanno abbandonato numerose biciclette sotto le mura nei pressi di Porta d’Arce. Asm, su segnalazione dell’Amministrazione comunale, è prontamente intervenuta e, a poco tempo di distanza dall’accaduto, ha provveduto a rimuovere i mezzi.

L’incivile gesto, fermamente condannato dal Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, grazie all’iniziativa dell’Amministrazione comunale si è comunque trasformato in un’occasione di solidarietà poiché le biciclette, molte delle quali ancora in buone condizioni, sono state donate da Asm alla Caritas Diocesana e sono state consegnate già nella giornata di ieri presso la sede di Via S.Agnese.

Nel condannare ancora una volta le becere pratiche di abbandono indiscriminato dei rifiuti, e nel ricordare a tutti che è attivo un sistema di monitoraggio mobile attraverso telecamere e fototrappole che ha determinato già decine di sanzioni in pochi mesi, il Sindaco e la Giunta esprimono soddisfazione per il gesto di solidarietà e ringraziano Asm Rieti.