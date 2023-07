Giammaria D’Angeli e Compagnia Agricola Sabina premiati come “Artigiani del futuro”

RIETI - Giammaria D’Angeli, in rappresentanza dell’azienda Compagnia Agricola Sabina srl, è stato premiato nella giornata di ieri, 18 luglio, come “Artigiano del Futuro”.

Il riconoscimento, fortemente voluto da Confartigianato Imprese Rieti, è stato consegnato presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti dal Sindaco Daniele Sinibaldi.

Questo premio arriva a seguito della selezione di Compagnia Agricola Sabina da parte della Fondazione Symbola, che ha inserito l’azienda reatina nel rapporto “Artigiani del Futuro. 100 storie”, promosso da Confartigianato e dalle altre associazioni artigiane. Cento micro e piccole imprese di tutta Italia, scelte perché accomunate da quelle caratteristiche che dimostrano che l’artigianato non è affatto destinato a perire, anzi è più vivo che mai e votato al futuro, alla sostenibilità, a custodire tradizioni e ad applicare la tecnologia in modo originale e funzionale. Compagnia Agricola Sabina rientra perfettamente in questa descrizione, per il suo progetto di dare vita a una catena del valore che parta dall’agricoltura tradizionale, con il recupero di colture storiche legate al territorio (tabacco Kentucky, grani antichi, orzo, luppolo, ecc), per creare sviluppo diffuso e valorizzazione del patrimonio rurale.

La premiazione è avvenuta alla presenza, oltre che del Sindaco di Rieti, dell’Assessore allo Sviluppo economico e lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, e dell’Assessore alla Cultura, scuola e università Letizia Rosati.

Anche Silvia Boccini, Sindaca del Comune di Cantalice, dove ha sede Compagnia Agricola Sabina, ha fatto pervenire i saluti e le congratulazioni, nonostante non sia potuta intervenire.

Dopo i saluti del Presidente di Confartigianato Imprese Rieti, Franco Lodovici, e l’introduzione di Clara Odorici, responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Formazione di Confartigianato, il Sindaco di Rieti ha tenuto a complimentarsi per questo riconoscimento voluto dall’Associazione, anticipando che il Comune ha ricevuto uno stanziamento pubblico per l’istituzione di un centro sperimentale che si focalizzerà, in particolare, sui grani “Senatore Cappelli”.

Un breve saluto di Don Valerio Shango, Direttore Ufficio Diocesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti, ha anticipato gli interventi del Direttore di Confartigianato Imprese Rieti Maurizio Aluffi e di Michael Del Moro, Presidente di Confartigianato Imprese Lazio.

Entrambi hanno sottolineato il valore di questo riconoscimento a Compagnia Agricola Sabina, unica impresa del Lazio a essere stata inclusa tra i 100 “Artigiani del Futuro”, per la capacità di legare tradizione manifatturiera, innovazione, sostenibilità, territorio e comunità, contribuendo a un’economia più a misura d’uomo e per questo più coesiva e competitiva.

Ha ritirato il premio Giammaria D’Angeli, Presidente di Compagnia Agricola Sabina, che ha ringraziato Confartigianato Imprese Rieti per aver creduto, fin dai suoi albori, in questo progetto imprenditoriale.