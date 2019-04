Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Coordinamento reatino per il diritto alla salute e alle politiche sociali torna a promuovere un incontro pubblico per fare il punto sulla raccolta firme e sulle prossime iniziative in programma. Questa volta la sede scelta è la sala consiliare del Comune di Rieti, in cui si nota, però, l’assenza di rappresentanti istituzionali.«La protesta è pacifica e civile, ma inarrestabile» spiegano le associazioni ricordando come la rivendicazione per la tutela dell’ospedale di Rieti, va avanti da tantissimi anni. «Continuiamo ad ascoltare chiacchiere – ha esordito Santina Proietti, presidente dell’Alcli Giorgio e Silvia - ma nessuno mette mano alla penna per fare un decreto ad hoc. Facciano come vogliono, ma noi alle chiacchiere non crediamo più».Martedì le associazioni prenderanno parte all’audizione in Commissione Sanità: consegneranno 17.500 firme e chiederanno la revoca dei decreti emanati e l’applicazione del decreto, già esistente, che sospenda gli altri almeno fino al 2021.«Non chiediamo la luna – aggiungono le associazioni - ma solo di attivare le procedure affinché si applichi quello che la legge già ci riconosce. La città è stanca e molti cittadini ci hanno domandato come mai rimaniamo ancora in questa Regione invece di emigrare altrove».