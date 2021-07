Il comandante regionale della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi in visita al comando provinciale

Venerdì 16 Luglio 2021, 14:51

RIETI - Venerdì 16 luglio il generale di divisione Virgilio Pomponi, comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, ha effettuato una visita presso il comando provinciale di Rieti.

Accolto dal comandante provinciale colonnello Michele Giovanni Messa, si è recato in visita al prefetto Gennaro Capo, successivamente giunto in caserma ha incontrato i comandanti dei dipendenti reparti territoriali ed una rappresentanza del personale tutto, ringraziandolo per l’impegno ed i risultati raggiunti, ha evidenziato l’importanza di presidiare tutti i settori di servizio che passano dalla lotta alle frodi fiscali, agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, dalle illegalità finanziarie alla lotta alla corruzione.

Dopo l’incontro con il personale, il generale è stato lieto di salutatare il questore, Maria Luisa Di Lorenzo, ed il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Bruno Bellini.

Il generale Pomponi ha ricevuto l’apprezzamento da tutte le autorità per l’impegno e la professionalità dimostrati dai militari del comando provinciale di Rieti ed ha assicurato la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine pubblico.