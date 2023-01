Venerdì 27 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Serata movimentata in un bar di Poggio Bustone, per una lite terminata sotto la minaccia di un coltello. Intervengono carabinieri e 118, con l’uomo sottoposto, successivamente, a trattamento sanitario obbligatorio, dopo aver dato in escandescenze. Inizialmente era stato proprio lui a denunciare presunte minacce nei suoi confronti. Poco più tardi, però, dopo un apparente momento di tranquillità, si è recato nei pressi di un bar della zona, dove il diverbio è ripreso di nuovo, degenerando. L’uomo, nel faccia a faccia con il suo rivale, estesosi poi anche ad altri avventori presenti nel bar, avrebbe alzato i toni. Un acceso diverbio che poi avrebbe portato l’uomo, un 53enne del posto, ad estrarre un coltello per minacciare i presenti.

Sul posto sono giunte una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza del 118, per lo stato di estrema agitazione in cui versava l’uomo, tanto da essere poi sottoposto a Tso. A riportate la calma sono stati i carabinieri, mentre per l’uomo si è reso necessario il trasporto in ospedale.