Rieti, prova a entrare in tribunale con un coltello a serramanico: bloccato e denunciato dai carabinieri

RIETI - Tenta di entrare in tribunale con un coltello a serramanico, denunciato.

I carabinieri della stazione di Rieti hanno denunciato un 50enne per porto abusivo di armi. L'uomo ha provato ad accedere negli uffici del tribunale di Rieti, ma il metal detector all'ingresso ha segnalato la presenza sulla sua persona oggetti in metallo. ll personale addetto alla vigilanza e i militari della stazione di Rieti, dopo averlo invitato a svuotare le tasche dei pantaloni, lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 19 cm di cui 9 di lama, contestualmente sequestrato, e lo stesso è stato denuciato in stato di libertà a questa Procura della Repubblica.