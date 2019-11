© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ festa Cattani in quel di Bergamo. Il presidente della Zeus Rieti lascia il PalaAgnelli in trionfo, urlando al telefono: «Missione compiuta, ora torniamo a Rieti». Il primo colpo esterno dei suoi ragazzi non lo lascia indifferente e il patron lo celebra fino in fondo: «Non è male portarsi via due punti da qui, in una fase del campionato come questa. C’erano anche molti reatini a vedere la partita e sono stati importanti: hanno spinto la squadraf nel momento difficile. Ora siamo a 8 punti e vediamo cosa faranno le altre».Prova corale da osannare per il presidente, che offre la sua chiave di lettura dopo una partita vista a bordocampo. «Ho visto quegli sguardi che mi piacciono, la grinta, la tigna, la voglia di far parte di un progetto e di vincere: tutte caratteristiche che devono avere i miei giocatori. Sono contento per Stefanelli, che ha dimostrato di essere il giocatore che volevamo e che ci aspettavamo. Molto bravo anche Zucca, che ha reagito bene dopo un paio di partite non al top, così come Fumagalli che ha fatto benissimo in quintetto. Peccato che qualcuno è mancato, ma sono curioso di vedere quel che sapremo fare al gran completo». Un riferimento indiretto a un Brown impalpabile, troppo fuori dal gioco e che ha prodotto pochissimo in partita.Il presidente va comunque oltre e pensa al futuro: «Avere 4 vittorie su 6 – dice – con un successo in trasferta è un gran risultato. In settimana vedrò i ragazzi per caricarli ancora di più. Ci aspettano due partite interne importantissime che dobbiamo affrontare al meglio».