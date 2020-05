Ultimo aggiornamento: 08:59

RIETI - Spaccata al postamat di Coltodino, situato lungo la via Farense.Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all'1.30 una banda di ladri ha preso d'assalto la cassa automatica della sede di Poste Italiane nella frazione di Fara Sabina. La tecnica messa in campo è la stessa attuata alle Poste di Borgo Quinzio il 20 gennaio quando per eseguire il colpo erano state utilizzate più auto al fine di sfondare la parete dell'edificio nella quale era istallato il postamat e trainarlo via.Immediato l'allarme al numero di emergenza e l'intervento dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che si sono messi sulle tracce dei malintenzionati.Scattato l'inseguimento lungo strade principali e secondarie di Fara Sabina. Nella corsa il furgone sul quale i ladri avevano caricato la cassaforte si è aperto lasciando cadere il postamat che è stato recuperato dai carabinieri con tutti i soldi dentro.Proseguono le ricerche dei malintenzionati che sono riusciti a scappare