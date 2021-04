Collevecchio, il nuovo vicesindaco sarà Francesca Gemma. In Consiglio si parla anche della "Via di Francesco"

RIETI - E' convocato per oggi, alle 17.30, il consiglio comunale del comune di Collevecchio. Sono otto in tutto i punti all'ordine del giorno, la maggior parte dei quali legati alla prematura scomparsa del vicesindaco Giovannino Giorgi, morto all'inizio di aprile. Al suo posto entrerà Enzo Pulimanti, che dopo due anni di assenza, torna in consiglio con tutta l'esperienza dei cinque anni svolti nel precedente mandato. Il posto di vicesindaco, invece, con questo passaggio, si tinge di rosa e andrà a Francesca Gemma.

Tra i punti da votare poi, l'approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, la programmazione triennale 2021-2023 e biennale 2021-2022 servizi e forniture, l'approvazione del regolamento comunale per lavori, servizi e forniture sottosoglia e la proposta di affidamento all'Unione "Nova Sabina" di un ufficio di scopo per la gestione della "Via di Francesco" e turismo lento che si configuri come un punto di riferimento per tutti i venticinque comuni che fanno parte del circuito.

