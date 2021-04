Collevecchio, Giornata ecologica per mercoledì 14 aprile

RIETI - In attesa che anche il comune di Collevecchio venga dotato di un centro di raccolta dei rifiuti dove conferire i rifiuti speciali e ingombranti, l'Ams Sabina, che dopo l'acquisizione di quote della municipalizzata prima di proprietà esclusiva del comunità di Magliano Sabina, da pochi mesi gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, ha organizzato per mercoledì 14 aprile una giornata ecologica.

Dalle 9 alle 15 bel piazzale di Via Cappuccini, in località Sant'Angelo, di fronte alla piscina comunale, sarà possibile per tutti i cittadini conferire i rifiuti che non rientrano tra le frazioni della raccolta differenziata "porta a porta". Per informazioni sulla giornata è possibile contattare il gestore del servizio al numero 0744921014 oppure via email l'indirizzo aziendamunicipalizzatasabina@gmail.com. ulteriori informazioni sono anche disponibili sul sito www.amsabina.it

