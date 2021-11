Collevecchio, torna dopo lo stop la festa dell'olio e del vino novello

RIETI - Dopo un anno di stop, dovuto all'emergenza Covid19, torna la Festa dell'Olio nuovo e del vino novello a Collevecchio. Il suggestivo parco Giacomo Matteotti, la prossima domenica 14 novembre, per l’intera giornata vedrà protagonisti due dei principali prodotti tipici della Sabina in degustazione insieme a dell’ottima carne alla brace, sempre di produzione locale. L’evento, organizzato in collaborazione tra la Pro Loco, la Banda Musicale cittadina, il Centro ricreativo anziani , l’Asd Collevecchio, l’associazione Combattenti e reduci, la Corale strumentale Colevetus, l’associazione culturale Entròpia, l’associazione culturale italo romena, Lazio club Sabina e Unità pastorale Collevecchio-Cicignano-Poggio Sommavila, si aprirà alle 10, con la celebrazione della santa messa e proseguirà con numerosi momenti artistici curati dalle diverse associazioni organizzatrici.