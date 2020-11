Collevecchio saluta il suo ex sindaco Enzo Rossi

RIETI - "Grazie Enzo per quello che hai fatto per Collevecchio. Non ti dimenticheremo mai". E' il saluto che il capogruppo della gruppo di minoranza "Siamo Collevecchio" Angelo Baiocco, che ha condiviso con Rossi cinque anni da consigliere in comune, ha voluto dedicare all'ex sindaco Rossi morto ieri all'età di 87 anni.

"Una brutta notizia, ci ha lasciato Enzo Rossi - scrive Baiocco nel suo saluto - Un grande Uomo nella vita, nello sport, e per noi collevecchiani il sindaco che ha fatto vivere al nostro paese gli anni più belli, colorati di opere importanti e di momenti di aggregazione senza precedenti. Scelse il nostro paese come un posto dove esprimere la sua creatività e la sua esperienza di uomo di mondo. Ha dedicato 10 anni della sua vita al nostro amato borgo dalla mattina alla sera, instancabilmente, con una grinta ed una determinazione che a volte gli sono costate care. Fiero ed orgoglioso di aver condiviso con lui la visione ed i suoi progetti, fu grazie a lui che si scatenò in me il pallino di amministrare. Grazie Enzo per quello che hai fatto per Collevecchio. Non ti dimenticheremo mai. Ci lasci ricordi indelebili di momenti belli e spensierati; ci lasci opere realizzate grazie alla tenacia e a volte alla testardaggine che ti hanno contraddistinto. Ciao Enzo. Ciao sindaco".

