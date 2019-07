© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il chilometro zero arriva sulla “Montagna di Roma”, a 1.600 metri di altitudine. Domani, sabato 13 luglio, alle ore 9, verrà inaugurato al Terminillo (piazzale Zamboni), il nuovo mercato di Campagna Amica, promosso da Coldiretti Rieti per valorizzare i prodotti del territorio e l’agricoltura locale.Ogni sabato e domenica, dalle ore 9 alle 18, i visitatori potranno trovare salumi, formaggi, miele, olio, vino, tartufi, frutta, verdura, zafferano, porchetta, pane, dolci, uova, farine di frumento, cereali, legumi e ascoltare i preziosi suggerimenti dei produttori su come utilizzare quanto acquistato.«Il rapporto diretto tra produttore e consumatore, l’origine garantita, la qualità riconosciuta e il km zero, sono i fattori vincenti di questa formula che sempre più successo sta riscuotendo tra i cittadini in tutta Italia - spiega Alan Risolo, presidente Coldiretti Rieti – Scegliere i mercati di Campagna Amica significa sostenere la nostra l’agricoltura, proteggere l’ambiente, ridurre gli sprechi e contrastare le frodi. Ringrazio il Comune di Rieti per la fattiva collaborazione».«E’ un’iniziativa che vuole contribuire alla rinascita del Terminillo, principale asset turistico del territorio e località di grande tradizione che negli ultimi anni ha attraversato un momento difficile - sottolinea Daniele Sinibaldi, vicesindaco di Rieti e assessore alle attività produttive e turismo – Siamo felici di collaborare con una realtà associativa importante come la Coldiretti per rilanciare il tessuto economico locale e valorizzare la produzione locale».