Sono arrivati anche a Magliano Sabina i pacchi della solidarietà donati dalla Coldiretti

RIETI - Sono arrivati anche a Magliano Sabina i pacchi della solidarietà che Coldiretti ha voluto donare, quest'anno, alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Un gesto generoso e semplice in occasione della Pasqua che permetterà a molti di portare in tavola prodotti sani e genuini come tradizione vuole.

L'iniziativa è promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione di alcune delle più importanti realtà economiche nazionali. Secondo i dati comunicati dall'associazione di categoria sono circa ventimila le famiglie povere, gravemente toccate dall'emergenza Covid, che grazie a questa iniziativa saranno raggiunte.

I pacchi, enormi scatoloni del peso medio di 50 chili di prodotti 100% Made in Italy, sono stati consegnati questa mattina alla Caritas maglianese, alla presenza del sindaco Giulio Falcetta e del parroco don Ariel e andranno ad incrementare il banco alimentare. Al loro interno pasta e riso, parmigiano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno , dolci, latte, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi.

«Ringraziamo Coldiretti per il gesto importante verso i nostri concittadini in difficoltà - ha detto il sindaco Falcetta -, nei prossimi giorni cercheremo di creare delle sinergie attraverso di loro tra le azienda di zona e la Caritas per poter preparare altri pacchi a chilometri zero».

«Anche per il mondo agricolo quello che stiamo vivendo è un momento di profonda difficoltà- dice il direttore di Coldiretti Rieti, Giuseppe Casu -, ma gli agricoltori hanno sempre messo la solidarietà al primo posto e questo gesto porta in se tutti i loro sforzi e i loro sacrifici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA